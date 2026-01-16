La Russie se dit disposée à rétablir ses relations diplomatiques avec l'Europe

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que Moscou était prêt à rétablir ses relations avec les pays européens.

« Je voudrais croire qu'avec le temps, la situation changera et que nos pays reviendront à une communication normale et constructive, fondée sur les principes du respect des intérêts nationaux et de la prise en compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité.

La Russie s'est engagée et reste attachée à ces approches et est prête à rétablir le niveau de relations dont nous avons besoin », a déclaré Vladimir Poutine.

Jeudi, les ambassadeurs de 33 pays ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État russe lors d'une cérémonie au Kremlin.

Les envoyés proviennent des pays suivants : Slovaquie, Slovénie, Somalie, Gabon, Sri Lanka, Sénégal, Rwanda, République tchèque, Mauritanie, Afghanistan, Algérie, Portugal, Bangladesh, Brésil, Norvège, Suède, Égypte, Colombie, Arabie saoudite, Ghana, Namibie, Autriche, Cuba, Pakistan, Israël, Corée, Pérou, Uruguay, Liban, Suisse, Irak, Italie, Maldives.