La marine française intercepte un pétrolier russe de la “flotte fantôme”

La marine française a intercepté en Méditerranée un pétrolier russe soupçonné d’appartenir à la “flotte fantôme” de Moscou, utilisée pour contourner les sanctions liées à la guerre en Ukraine.

L’opération a été menée jeudi, avec l’appui de renseignements fournis par le Royaume-Uni. Le navire, baptisé Grinch, est suspecté d’avoir opéré sous un faux pavillon, celui des Comores.

Des images diffusées par l’armée française montrent des militaires montant à bord du pétrolier, désormais escorté vers une zone de mouillage pour des contrôles approfondis. Selon les autorités, le navire avait quitté Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie.

Cette interception s’inscrit dans une stratégie renforcée de lutte contre la flotte fantôme russe, estimée à plus de 400 navires par les experts. Des pétroliers souvent anciens, appartenant à des sociétés opaques et immatriculés dans des pays non soumis aux sanctions.

Les revenus du pétrole restent essentiels pour l’économie russe, permettant à Moscou de financer son effort de guerre sans provoquer de choc économique interne. La France et ses partenaires européens entendent désormais multiplier les contrôles et les arraisonnements pour freiner ces pratiques en mer.