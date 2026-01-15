Bienvenue sur Africanews

La Russie et Madagascar renforcent leur coopération militaire

By Rédaction Africanews

Antananarivo

La Fédération de Russie a fourni des équipements militaires à Madagascar et forme les Forces armées de la Grande île à leur utilisation, les deux pays renforcent leur coopération militaire.

Un partenariat sur fond de bases historiques. Madagascar a utilisé depuis des lustres des armes de fabrication russe. Alors que pays semble ne plus cacher son orientation vers la Russie. En décembre, des images montrant un jet russe sur le tarmac de l’aéroport d’Antananarivo avait suscité diverses réactions. Obligeant les autorités à apporter des précisions. Les responsables de la transition malgache affirment leur volonté de diversifier leurs partenaires.

Depuis la chute d’Andry Rajoelina dans un contexte de grogne populaire portée par la ‘’Génération Z’’, Madagascar est dirigé par le Colonel Michael Randrianirina.

