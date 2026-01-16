Élections en Ouganda : le pays à l'arrêt dans l'attente des résultats

Dans les rues de Kampala, la capitale du pays, les commerces sont restés fermés et les gens attendaient anxieusement les résultats.

"Nous n'avons pas encore repris le travail normalement, car comme vous pouvez le voir, les magasins sont fermés, et pour nous qui travaillons dans les transports, nous n'avons pas de clients, Internet est en panne", a déclaré Pauli Kizito, un habitant de la ville.

Cissy Nakuya, une autre habitante de Kampala, a déclaré à AP que la situation était "un peu effrayante, car elle n'est pas normale". "Tous les magasins sont fermés et tout le monde reste dans son coin, certains se cachent, attendant de voir, peut-être qu'après l'annonce du vainqueur, les affaires reprendront leur cours normal ", a-t-elle ajouté.

Les résultats provisoires de la moitié des bureaux de vote dépouillés jusqu'à présent montrent que Museveni a obtenu plus de 70 % des voix, tandis que son principal adversaire, le leader de l'opposition Robert Kyagulanyi, un musicien devenu politicien plus connu sous le nom de Bobi Wine, aurait obtenu 19 % des voix.

Wine espérait mettre fin au règne de quatre décennies de Museveni lors d'une élection au cours de laquelle l'armée a été déployée et une sécurité renforcée a été mise en place devant sa maison près de Kampala, la capitale ougandaise, après le vote. "C'est une personne d'intérêt. C'est un candidat", a déclaré le porte-parole de la police Kituuma Rusoke à la chaîne de télévision locale NBS, suggérant que le déploiement important de forces de sécurité autour du domicile de Wine était pour sa propre sécurité.

Les forces de sécurité ont également été présentes tout au long de la campagne électorale, et Wine a déclaré que les autorités le suivaient et harcelaient ses partisans, utilisant des gaz lacrymogènes contre eux. Il a fait campagne avec un gilet pare-balles et un casque en raison de ses craintes pour sa sécurité.

L'Ouganda n'a pas connu de transfert pacifique du pouvoir présidentiel depuis son indépendance de la domination coloniale britannique en 1962.