Ouganda : Yoweri Museveni en tête du scrutin présidentiel

En Ouganda, candidat à un septième mandat, Yoweri Museveni est tête des élections du 15 janvier avec 61,7 % des suffrages valides exprimés jusqu'à présent, selon les premiers résultats provisoires publiés par la Commission électorale ougandaise.

Près de 21, 7 millions d’électeurs étaient attendus aux urnes jeudi pour un scrutins perturbé par des dysfonctionnements, notamment des pannes sur des kits biométriques de validation.

Pour le président de la commission électorale que l'élection présidentielle dans le pays s'était déroulée « dans un climat globalement pacifique » et que le dépouillement des votes était terminé dans de nombreuses régions.

Lors de ce scrutin présidentiel, Yoweri Museveni âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 40 ans affrontait dans les urnes sept autres candidats dont Bobi Wine. Le leader de l'opposition ougandaise a averti qu'il pourrait appeler la population à manifester en cas de fraudes.