Ouganda : Yoweri Museveni en tête, Bobi Wine assigné à résidence

Le leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine a été assigné à résidence ce vendredi, au lendemain des élections présidentielles et législatives en Ouganda.

Avec environ un quart des votes dépouillés, la Commission électorale a déclaré que Museveni obtenait 76,25 % des voix contre 19,85 % pour Wine.

Le jeudi fut un jour de vote particulièrement marqué par d'importants problèmes techniques :

- dysfonctionnements de machines biométriques servant à confirmer l'identité des électeurs

- livraison tardive de bulletins de vote dans de nombreuses régions.

Les médias rapportent de nombreuses arrestations dans les rangs de Bobi Wine qui dénonce la coupure d'Internet comme une manifestation de la volonté du président sortant de museler le peuple et de travestir les résultats.

Bobi Wine, né Robert Sentamu Kyagulanyi, 43 ans ans, est devenu le symbole de toute une lutte pour le changement en Ouganda.

L'ex chanteur est à ce jour le plus farouche opposant au président Yoweri Museveni qui dirige le pays depuis 40 ans.

Venu comme libérateur en 1986, l'ex rebelle qui a aujourd’hui 81 ans brigue un septième mandat à la tête de l'Ouganda.

Mais la jeunesse a pris fait et cause pour le jeune opposant qui commence à s'habituer aux intimidations en période électorale.

Les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives seront connus samedi à 2 h GMT.