AES : la Russie officialise son ambassadeur au Niger

Le nouvel ambassadeur de Russie au Niger a présenté jeudi ses lettres de créance au chef militaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors que les deux pays resserrent leurs liens.

Le Niger et ses voisins Burkina Faso et Mali, dirigés par des juntes militaires, entretiennent des relations étroites avec la Russie depuis que leurs dirigeants ont pris le pouvoir à la suite d'une série de coups d'État entre 2020 et 2023, et ont tendu leurs relations avec l'Occident.

Auparavant, l'ambassadeur de Russie au Niger était basé au Mali. Mais en août dernier, le président Vladimir Poutine a nommé Viktor Voropayev ambassadeur de Russie à Niamey, la capitale nigérienne.

Une source diplomatique a déclaré à l'AFP que M. Voropayev avait officiellement pris ses fonctions jeudi, présentant ses lettres de créance au général Abdourahamane Tiani, chef de la junte qui a pris le pouvoir après le coup d'État de 2023.

La Russie a aidé le Niger dans un conflit de longue date avec les combattants djihadistes, après que la junte ait demandé aux troupes américaines et françaises qui combattaient auparavant les insurgés de quitter le pays.

Moscou a également manifesté son intérêt pour l'exploitation des importants gisements d'uranium du Niger.

Le Niger a nommé le général Abdou Sidikou Issa ambassadeur à Moscou en 2024, qualifiant cette nomination d'"incarnation d'une volonté de renforcer les relations".