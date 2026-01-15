CAN 2025 : le Maroc rejoint le Sénégal en finale après les tirs au but

Le Maroc a décroché son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria mercredi en demi-finale.

Malgré une nette domination du match, le pays hôte a dû recourir à des tirs au but pour se débarrasser de Super Eagles.

Après 120 minutes de jeux et un score nul et vierge le Maroc s'est imposé 4-2 au tir au but grâce notamment à son gardien Yassine Bono des grands soirs comme à son habitude. Le portier à terminé homme du match.

La finale opposera les Lions de l'Atlas aux Lions de la Teranga pour une deuxième couronne continentale pour l'une ou l'autre équipe.