CAN 2025 : réception royale pour les Lions de l'Atlas

Les joueurs marocains après la finale de la CAN 2025 face au Sénégal, à Rabat, au Maroc, le 18 janvier 2026.   -  
By Rédaction Africanews

Maroc

La sélection marocaine de football était au palais des invités à Rabat. Les vice-champions d’Afrique ont été reçus par le Prince Moulay Rachid.

Après la finale face aux Sénégal, le Roi Mohamed VI avait dans un message salué le parcours ‘’ exceptionnel’’ des Lions de l’Atlas pendant la 35 e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Pour Mohamed VI, à travers cette performance, les protégés de Walid Regragui ‘’ ont prouvé que « la persévérance, le sérieux et l'esprit d'équipe sont la voie vers le succès’’.

Prochain rendez-vous pour les Lions de l’Atlas, la coupe du monde 2026. Compétition que le Royaume chérifien accueillera en 2030.

