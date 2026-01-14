Soudan : récupération de 570 objets d'art pillés pendant la guerre

Les autorités soudanaises exposent des figurines anciennes, des vases décorés et des amulettes en forme de scarabée lors d'une cérémonie à Port-Soudan, célébrant la récupération de plus de 570 antiquités volées au musée national pendant la longue guerre qui a ravagé le pays.

Les objets, disposés sur de grandes tables ont été retrouvés après des mois d'enquête et ramenés dans la capitale de guerre.

Le musée national de Khartoum, qui abritait certaines des plus importantes collections archéologiques du Soudan, a été pillé et gravement endommagé après que les Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire, ont pris le contrôle de la capitale au début de la guerre qui les opposait à l'armée, leur ancien allié.

À l'époque, des images satellites montraient des camions transportant des objets vers l'ouest, en direction de la vaste région du Darfour, désormais entièrement sous le contrôle des FSR.

Depuis, les autorités soudanaises ont collaboré avec l'UNESCO et Interpol pour retrouver les objets volés. Les autorités n'ont pas donné de détails sur la manière dont les objets ont été récupérés.

"Le patrimoine soudanais n'est pas seulement important au niveau national, c'est un trésor de l'humanité", a déclaré dans un communiqué Ahmed Junaid, représentant de l'UNESCO au Soudan, en référence aux efforts internationaux visant à lutter contre le trafic illicite de biens culturels.

"Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur des objets exposés sur les tables, mais ils reflètent l'identité de la nation et son histoire", a déclaré le ministre soudanais des Finances, Gibril Ibrahim.

"Ceux qui ont volé nos antiquités ont cherché à effacer notre identité", a-t-il ajouté.

Khalid Aleisir, ministre de l'Information et de la Culture, a annoncé une "récompense financière" pour toute personne qui rendrait les antiquités aux autorités, sans préciser le montant.

"Il ne reste plus grand-chose"

Les responsables estiment que les objets récupérés représentent environ 30 % des objets pillés dans le musée.

Il manque toujours le contenu de la "Chambre d'or", la collection la plus précieuse du musée, qui comprenait des bijoux anciens et des pièces en or 24 carats, dont certaines dataient de près de 8 000 ans.

Les voleurs ont emporté la plupart des objets transportables, ne laissant que les plus lourds, comme l'imposante statue en granit noir du pharaon Taharqa, qui a régné sur le royaume de Kouch et l'Égypte de 690 à 664 avant J.-C.

La plupart des musées soudanais ont été pillés depuis le début de la guerre, y compris le palais du sultan Ali Dina, qui a régné sur le Darfour entre 1891 et 1916.

Le palais est situé à El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord, qui est tombée aux mains de la FSR en octobre.

L'autorité nationale des antiquités du Soudan a estimé le montant total des pertes à environ 110 millions de dollars.