Soudan : le gouvernement retourne à Khartoum après 1 000 jours de guerre

Le gouvernement soudanais a officiellement regagné Khartoum dimanche 11 janvier.

Le Premier ministre Kamel Idris a annoncé le rétablissement des services publics essentiels : hôpitaux, écoles, réseaux d’eau et d’électricité. Cette étape survient après la reconquête de la ville par les forces loyalistes en mars 2025, après avoir été chassées par les Forces de soutien rapide (FSR) dès avril 2023, au tout début de la guerre civile.

Malgré cette avancée symbolique, la situation humanitaire demeure critique. Selon l’ONU, plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et 4,3 millions ont trouvé refuge à l’étranger. Khartoum, dont les infrastructures sont largement détruites, a accueilli le retour de plus d’un million de résidents sur les 3,7 millions qui avaient fui. Les civils continuent de payer un lourd tribut : villes assiégées dans le Kordofan, frappes de drones et de missiles au Darfour, enfants régulièrement victimes des affrontements.

Les femmes et les filles restent particulièrement exposées aux violences sexuelles généralisées, tandis que la crise alimentaire touche désormais plus de 21 millions de Soudanais. Les ménages dirigés par des femmes sont les plus vulnérables. L’aide humanitaire peine à suivre : seuls 36 % des 4,2 milliards de dollars demandés en 2025 ont été financés. Pour 2026, l’ONU prévoit d’assister 20 millions de personnes sur près de 34 millions de Soudanais nécessitant un soutien.

Le Premier ministre Kamel Idris a déclaré 2026 « année de la paix », appelant à la reconstruction et au rétablissement des conditions de vie dans une capitale meurtrie. Pendant ce temps, le conflit se poursuit dans le sud, au Kordofan, où l’alliance des FSR et du SPLM-N résiste encore aux forces régulières. Les défis restent considérables : rétablir la sécurité, protéger les civils et garantir un accès humanitaire suffisant seront déterminants pour la stabilité du Soudan.