Tchad : le charbon “vert” comme alternative écologique et économique

Alors que le choc énergétique mondial provoqué par le conflit au Moyen-Orient devrait perdurer, des entreprises explorent des solutions alternatives et basculent vers la transition climatique. Exemple avec le charbon "vert" au Tchad.

Elles ressemblent à du charbon de bois, mais ces briquettes noires sont en réalité fabriquées à partir de déchets végétaux : tiges de millet et de sésame, feuilles de palmier et rafles.

Les résidus sont triés, broyés et mélangés à une macération de gomme arabique pour faciliter l'allumage, et à de l'argile pour ralentir la combustion.

"Ça ne fume pas, ça dure longtemps et c'est économique. Et je constate que ça ne noircit pas la casserole, et qu'il n'y a même pas d'effets secondaires", explique Sophie Saboura, 24 ans, habitante de N'Djamena, la capitale tchadienne.

Les briquettes durent jusqu’à trois fois plus longtemps que le charbon de bois traditionnel, selon Ousmane Alhadj Oumarou, directeur technique de l’usine de l’Association Raikina pour le développement socio-économique (Adser).

"D’un point de vue environnemental, le charbon écologique contribue à l’assainissement. Il réduit également les effets du changement climatique. Il aide aussi à lutter contre la déforestation", explique-t-il.

L'Adser produit chaque jour environ 10 tonnes de briquettes, utilisées pour la cuisine, mais elles ne sont pas disponibles partout.

"Son utilisation a ses limites. Car même le processus de fabrication prend du temps... cela peut prendre une semaine", explique Pierre Garba, spécialiste des énergies renouvelables.

"Parfois, quand il y a de la demande, on essaie d'appeler, on attend, et on attend, et on attend", confirme Sophie Saboura.

Les producteurs continuent de chercher des solutions pour en produire davantage.

Avec la hausse des prix du gaz et de l'énergie causée par le conflit au Moyen-Orient, le charbon vert se présente comme une alternative pour les ménages les plus modestes. Il s’agit aussi d’une solution plus respectueuse du climat.