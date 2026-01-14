L'Égypte réitère son appel à l'unité soudanaise lors de pourparlers de paix

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a réaffirmé mercredi les lignes rouges du Caire concernant le Soudan, telles qu'elles ont été définies dans la déclaration présidentielle du 18 décembre, alors qu'il présidait la cinquième réunion du Mécanisme consultatif pour renforcer la coordination des efforts de paix au Soudan.

La réunion, organisée par le ministère des Affaires étrangères au Caire, a rassemblé des hauts représentants de partenaires régionaux et internationaux afin d'aborder la crise croissante au Soudan et son impact régional plus large.

Parmi les participants figuraient Ramtane Lamamra, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan ; Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères de Djibouti ; Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines ; Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis ; et Walid Al-Khuraiji, vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de l'Allemagne, de la Turquie, de la Norvège, du Qatar, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Irak et de l'Angola.

L'Union européenne, la Ligue des États arabes, l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) étaient également représentées, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans son allocution, M. Abdelatty a averti que les combats en cours au Soudan faisaient peser de graves risques sur la paix et la sécurité régionales, en particulier pour les pays voisins, la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge, soulignant l'urgence d'une action internationale et régionale coordonnée pour mettre fin aux effusions de sang.