L'Égypte réitère son soutien aux '' institutions étatiques'' soudanaises

Alors que la guerre entre les paramilitaires et l’armée soudanaise approche de son troisième anniversaire, les efforts de paix ont repris mercredi au Caire, en Égypte.

Le chef de la diplomatie égyptienne a réitéré le soutien de son pays aux institutions étatiques du Soudan.

'' L'Égypte ne restera pas les bras croisés et n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour préserver le Soudan, son unité et son intégrité territoriale. Nous réaffirmons également qu'il n'y a absolument aucune place pour la reconnaissance d'entités parallèles ou de milices. En aucun cas, nous ne pouvons mettre sur un pied d'égalité les institutions étatiques soudanaises, dirigées par l'armée nationale soudanaise, avec d'autres milices.''; a déclaré Badr Abdelatty.

L’envoyé du secrétaire général de l’ONU au Soudan de son côté s’est félicité de la tenue de cette cinquième réunion de paix au Soudan.

'' Cette réunion consultative est considérée comme l'une des réussites de la diplomatie. Nous avons désormais terminé la cinquième réunion en un an et demi, et si cela signifie quelque chose, c'est que tout le monde reconnaît l'efficacité et le succès de ce mécanisme qui nous aidera tous à accomplir beaucoup dans un avenir proche.''; a déclaré Ramtane Lamamra.

L’ONU et les États-Unis les Nations unies ont appelé les parties belligérantes à accepter une trêve humanitaire à l'échelle nationale.

Les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, et l'armée sont en guerre depuis avril 2023. Ce conflit, qui a donné lieu à de multiples atrocités, a plongé le Soudan dans l'une des pires crises humanitaires au monde.