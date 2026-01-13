Soudan : des médecins au chevet des déplacés malgré la pénurie et la guerre

À Mellit et dans le Darfour du Nord, les hôpitaux débordés manquent de tout. Les médecins improvisent des soins en pleine guerre, tandis que des millions de civils déplacés survivent dans des conditions extrêmes.

À l’hôpital d’Al Dabbah et dans le camp d’Al Affad, le quotidien des médecins et des patients est un combat permanent contre le manque de ressources et la violence. Dr Ikhlas Ahmed Abdalla Adam raconte : « La situation était extrêmement difficile. J’aurais voulu rester à l’hôpital et ne pas rentrer chez moi, car le trajet jusqu’à la maison était en lui-même dangereux. Beaucoup de mes collègues ont été tués par des obus. Nous travaillions avec des draps découpés pour en faire des bandages, et même avec des moustiquaires. Nous réalisions des interventions et des chirurgies en plein air. »

Selon l’agence des Nations unies pour la population (UNFPA), les médecins donnent parfois leur propre sang pour sauver des patients. « Certains d’entre nous devaient le faire deux fois par mois », explique le Dr Ikhlas. « Beaucoup de femmes médecins ont dû donner leur sang pour sauver des vies. C’est très triste. » L’UNFPA soutient également la formation de sages-femmes communautaires, des équipes mobiles de soins et l’accompagnement des femmes déplacées.

Parmi elles, Farha Ahmed, mère de famille, raconte son arrivée à Mellit : « Je me suis assise sous un soleil de plomb, sans rien : pas à manger, pas de vêtements, rien pour les enfants. Dieu merci, j’ai trouvé le Dr Ikhlas ; elle est venue vers moi et m’a demandé pourquoi j’étais exposée au soleil. Je lui ai tout dit : je n’avais vraiment rien. »

Le conflit soudanais, qui a éclaté en avril 2023 après une lutte de pouvoir entre l’armée et les forces paramilitaires des Rapid Support Forces, a entraîné massacres, viols et violences à motivation ethnique. Selon les chiffres de l’ONU, plus de 40 000 personnes ont été tuées, mais le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé. Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées, tandis que famine et épidémies se répandent dans certaines régions.