USA : la Chambre des Représentants approuve la prolongation de l’AGOA

La Chambre des représentants américaine a approuvé la prolongation de l’AGOA pour une durée de trois ans. Ce programme commercial permet à plusieurs pays d’Afrique subsaharienne d’exporter vers les États-Unis sans droits de douane.

L’AGOA avait expiré en octobre dernier, laissant planer pendant plusieurs mois une incertitude sur les échanges commerciaux. Des économistes et experts avaient alors alerté sur les risques de perturbations des exportations africaines, de fragilisation des entreprises et de dégradation des relations commerciales avec Washington.

Le texte a été adopté à une large majorité à la Chambre des représentants, avec 340 voix pour et 54 contre. Il doit désormais être examiné par le Sénat.

Mais si la prolongation du programme est en bonne voie, la participation de l’Afrique du Sud reste incertaine. Le pays est au cœur de tensions commerciales et diplomatiques persistantes avec les États-Unis.

L’éligibilité de l’Afrique du Sud en question

Ces dernières années, Washington et Pretoria se sont opposés sur plusieurs dossiers, notamment l’accès au marché américain et les exercices militaires conjoints menés par l’Afrique du Sud avec la Chine, la Russie et l’Iran.

Selon certaines sources, à l’approche du vote au Congrès, Pretoria aurait demandé à l’Iran de se retirer de l’exercice naval conjoint baptisé « Volonté de paix », organisé à False Bay. Un geste interprété comme une tentative d’apaisement vis-à-vis des États-Unis.

Malgré cela, les critiques se poursuivent à Washington. Le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, le sénateur républicain Jim Risch, a ouvertement remis en question l’éligibilité de l’Afrique du Sud à l’AGOA.

Il estime que la position officielle de non-alignement du gouvernement sud-africain est contredite par ses coopérations militaires avec des pays considérés comme des adversaires des États-Unis. Selon lui, ces choix traduisent une hostilité envers Washington.