USA : l'administration Trump favorable à l'extension de l'AGOA d'un an

Les États-Unis pourraient renouveler l’AGOA pour une durée d’un an. C’est ce que rapporte l’agence de presse Reuters qui cite un responsable de la Maison Blanche.

L'initiative commerciale qui permet à plusieurs pays d’Afrique subsaharienne d’exporter vers les États-Unis en franchise de droits arrive à échéance ce mardi 30 septembre. Face au durcissement de la politique étrangère de l’administration Trump, plusieurs pays et industriels africains mènent une campagne pour les convaincre de maintenir ce système très avantageux pour les bénéficiaires. L’AGOA couvre en effet plus de 30 pays africains et a contribué à créer et à maintenir des centaines de milliers d’emplois sur le continent.

Cependant, depuis son arrivée au pouvoir en janvier, l’administration n’a pas exprimé publiquement sa position sur cette loi. En l’absence d’exemption de droits de douane, les pays bénéficiant de l’accord seront confrontés à une importante perte de compétitivité.

L’AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, est une loi du Congrès américain adoptée en mai 2000 et signée par le président Bill Clinton. En 15 ans, le nombre de pays bénéficiaires du programme a doublé et leurs échanges commerciaux avec les États-Unis ont atteint 50 milliards de dollars en 2014. L’initiative a été prolongée de 10 ans par le président américain Barack Obama, en 2015.