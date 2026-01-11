À Rabat, l’art et le football se rencontrent pour célébrer l’Afrique

En marge de la Coupe d’Afrique des nations, une exposition unique met à l’honneur l’artisanat marocain et ses liens profonds avec le continent.

Une initiative qui montre comment le patrimoine culturel peut devenir un pont entre les peuples. Au cœur de l’exposition, une immense carte de l’Afrique recouverte de calligraphie arabe et ornée de zellij, ces carreaux géométriques emblématiques du Maroc. Un symbole fort : “le Maroc bat au cœur de l’Afrique et l’Afrique bat au cœur du Maroc”, explique Mehdi Kotbi, président de la Fondation nationale des musées. L’événement, qui se tient jusqu’au 18 janvier, s’inscrit dans le cadre de la 9e Semaine nationale de l’artisanat.

Ici, les visiteurs découvrent le savoir-faire des artisans marocains : travail du bois, de l’argile, du cuir, et des textiles aux couleurs éclatantes. Un héritage qui séduit bien au-delà des frontières. Le peintre sénégalais Zulu Mbaye souligne l’importance des échanges culturels entre pays du Sud.

L’artisanat marocain n’est pas qu’une fierté culturelle, c’est aussi un moteur économique. Le secteur génère un chiffre d’affaires annuel de 14 milliards de dollars et emploie plus de 2,3 millions de personnes. Les États-Unis, la France et la Turquie sont les principaux marchés pour ces trésors artisanaux. Le gouvernement marocain mise sur cette dynamique pour renforcer la compétitivité du secteur et promouvoir les talents locaux.