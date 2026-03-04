Bienvenue sur Africanews

Maroc : Walid Regragui quitte la sélection marocaine de football

L'entraîneur principal du Maroc, Walid Regragui, à Rabat, au Maroc, le mercredi 14 janvier 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Football

Entre Walid Regragui et la sélection marocaine de football c’est terminé. Le quinquagénaire a décidé de mettre fin à son aventure avec les Lions de l’Atlas.

La finale chaotique de la coupe d’Afrique des Nations perdue face au Sénégal est sans nul doute passée par là.

Regragui quitte ses fonctions à l’approche de la coupe du monde de football 2026. Lui qui était à la tête des Lions de l’Atlas lors du mondial au Qatar. Le Maroc avait terminé dans le dernier carré de la compétition.

Exit Regragui, c’est désormais Mohamed Ouahbi qui prend le prend la direction de l’équipe nationale. Un choix maison, alors qu’il était encore à la tête des U20 marocains. Le nouveau coach aura dans son staff l’ancien footballeur Youssouf Hadji.

Le temps presse pour ces nouveaux dirigeants. Et pour cause, la coupe du monde de la FIFA c’est dans trois mois. Le Maroc est logé dans le groupe C du tournoi en compagnie du Brésil de l’Ecosse et de Haïti.

