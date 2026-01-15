Les USA annoncent leur première vente de pétrole vénézuélien

Les États-Unis ont finalisé leur première vente de pétrole vénézuélien, d'une valeur de 500 millions de dollars américains. Mercredi, un responsable américain a indiqué que d'autres ventes de pétrole étaient prévues dans les jours et les semaines à venir.

Depuis l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier par les forces militaires américaines, l'administration du président Trump a annoncé prendre le contrôle total des ventes de pétrole vénézuélien.

Désormais, le Venezuela ne peut vendre de pétrole sans l’accord préalable des États-Unis.

Si elle a condamné la capture du président Maduro, Delcy Rodríguez, la présidente vénézuélienne par intérim se soumet pour l’heure aux obligations imposées par les États-Unis.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves jamais découvertes de pétrole brut au monde, avec environ 303 milliards de barils, soit environ 17 % du total mondial, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

En avril 2019, les états Unis avaient imposé un embargo sur le pétrole vénézuélien. Puis un gel total des biens du gouvernement vénézuélien aux États-Unis.

L’embargo pétrolier a par la suite été allégé, en 2023, pour compenser la perte du côté russe après l’invasion de l’Ukraine.