Mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a vivement critiqué l'intervention du président américain Donald Trump au Venezuela, suggérant qu'elle constituait une « violation flagrante du droit international ».

S'exprimant aux côtés de son homologue namibienne, Selma Ashipala-Musavyi, à l'issue d'une réunion à Moscou, M. Lavrov a déclaré que son point de vue était partagé « par la grande majorité des États du Sud et de l'Est ».

« Seuls les Européens occidentaux et les autres alliés de Washington tentent timidement d'éviter de porter des jugements de principe. Bien qu'il soit clair pour tout le monde qu'il s'agit d'une violation flagrante du droit international », a déclaré M. Lavrov. Interrogé sur la dernière menace américaine d'imposer des droits de douane de 25 % à tous les pays coopérant avec l'Iran, M. Lavrov a déclaré que lorsque les États-Unis commencent à ignorer les normes qu'ils ont eux-mêmes promues, cela donne l'impression que le pays n'est « pas fiable ».

M. Lavrov a également déclaré que la Russie restait ouverte au dialogue avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sur un règlement en Ukraine. Selon des responsables, la réunion avec les responsables namibiens a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions régionales.