Cuba : la tension monte avec les USA, Trump de plus en plus menaçant

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche Cuba à "conclure rapidement un accord", s'engageant à couper tout approvisionnement en pétrole et en argent à l'île communiste après le renversement du principal allié de La Havane, le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

Ce message menaçant publié sur les réseaux sociaux a suscité une réponse cinglante du président cubain Miguel Diaz-Canel, qui a déclaré que "personne" ne dicterait à son pays ce qu'il doit faire.

Washington impose depuis des décennies des sanctions économiques qui paralysent l'économie de son voisin insulaire, mais Trump a intensifié la pression ces derniers jours. Les forces spéciales américaines ont arrêté Nicolas Maduro et son épouse lors d'un raid éclair qui a coûté la vie à des dizaines de membres du personnel de sécurité du président vénézuélien déchu, dont beaucoup étaient cubains.

Même si la présidence par intérim au Venezuela est assurée par une allié de Maduro, Trump affirme que ce sont les États-Unis qui contrôlent désormais le pays, grâce à un blocus naval américain de son secteur pétrolier vital. "IL N'Y AURA PLUS DE PÉTROLE NI D'ARGENT POUR CUBA - ZÉRO !", a déclaré Trump dimanche matin sur sa plateforme Truth Social. "Je leur recommande vivement de conclure un accord, AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD."

Il a déclaré : "Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce aux importantes quantités de PÉTROLE et d'ARGENT provenant du Venezuela. En échange, Cuba a fourni des « services de sécurité » aux deux derniers dictateurs vénézuéliens, MAIS C'EST FINI ! La plupart de ces Cubains sont MORTS lors de l'attaque américaine de la semaine dernière, et le Venezuela n'a plus besoin d'être protégé contre les voyous et les extorqueurs qui les ont tenus en otage pendant tant d'années."

Trump n'a fourni pratiquement aucun détail sur l'accord potentiel auquel il faisait référence, ni sur ce qu'un tel accord permettrait d'accomplir.

Interrogé à ce sujet dimanche, Trump a déclaré aux journalistes qui l'accompagnaient à bord d'Air Force One qu'il souhaitait que les personnes chassées de Cuba ou qui "ont quitté le pays sous la contrainte" soient prises en charge. "Le plus important, pour l'instant, c'est de prendre soin des personnes venues de Cuba, qui sont citoyens américains ou qui se trouvent dans notre pays", a déclaré Trump, sans préciser comment cela serait possible dans le cadre d'un accord avec La Havane.

Cuba, "Prête à tomber" ?

Il y a une semaine, Trump a déclaré que "Cuba est prête à tomber", soulignant que la crise économique de l'île s'aggravait et qu'il serait difficile pour La Havane de "tenir le coup" sans recevoir le pétrole vénézuélien fortement subventionné.

Plus tôt dimanche, le président a republié un message suggérant en plaisantant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio, enfant d'immigrants cubains qui occupe simultanément les postes de conseiller à la sécurité nationale, de directeur par intérim des archives américaines et d'administrateur par intérim de l'aide internationale, pourrait également devenir président de Cuba.

Trump a partagé ce message avec le commentaire : "Ça me semble bien !". Le président cubain a rejeté les propos menaçants de Trump, affirmant que les habitants de l'île des Caraïbes étaient "prêts à défendre leur patrie jusqu'à la dernière goutte de sang". "Cuba est une nation libre, indépendante et souveraine. Personne ne nous dit quoi faire", a écrit Diaz-Canel sur X.

Le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez est également intervenu pour souligner que Cuba était en droit d'importer du carburant auprès de tout exportateur disposé à le lui fournir, "sans ingérence ni subordination aux mesures coercitives unilatérales des États-Unis".

L'embargo commercial américain datant de la guerre froide a étranglé l'économie cubaine depuis 1962, et depuis 2000, La Havane dépend de plus en plus du pétrole vénézuélien fourni dans le cadre d'un accord conclu avec le prédécesseur de Maduro, le radical de gauche Hugo Chavez.

Dimanche, dans les rues de La Havane, Mercedes Simon, une retraitée, semblait ignorer les dernières menaces du président américain. "Trump ne touchera pas à Cuba", a déclaré cette femme de 65 ans. "Tous les présidents parlent, parlent, parlent" de Cuba depuis des décennies, "mais ils n'agissent pas".

Marcos Sanchez, un jeune homme de 21 ans travaillant dans la restauration, a déclaré que les deux pays devraient trouver un terrain d'entente, "sans recourir à la violence".

Les propos provocateurs de Trump sur Cuba interviennent alors que le président américain, enhardi, a laissé entendre qu'il avait d'autres pays dans le collimateur après avoir capturé Maduro. Trump, qui avait ouvertement brigué le prix Nobel de la paix l'année dernière, a récemment menacé la Colombie, le Mexique, l'Iran et le Groenland.

Dimanche, certains législateurs républicains américains ont salué Trump pour ses commentaires agressifs sur Cuba, notamment le député Mario Diaz-Balart, de Floride. "La tyrannie à Cuba ne survivra pas au second mandat du président Trump", a déclaré Diaz-Balart en espagnol sur X, "et Cuba sera enfin libre après des décennies de misère, de tragédie et de souffrance".