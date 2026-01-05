Nigéria : le bilan de l'attaque sur un marché s'alourdit à 50 morts

Le bilan de l'attaque perpétrée sur le marché Kasuwan Daji au Nigeria s'élève à 50 morts selon des sources locales.

Des membres d'un gang armé ont pris d'assaut ce marché du village de Demo dans l’Etat du Niger samedi, ouvrant le feu sur les habitants, enlevant de nombreuses personnes et pillant les réserves alimentaires.

Des funérailles collectives ont été organisées pour les victimes, tandis que les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins pour y être soignés.

Le président Bola Tinubu a condamné cette attaque et ordonné aux forces de sécurité d'appréhender les auteurs.

Il a également donné instruction aux autorités de secourir immédiatement toutes les personnes enlevées lors de l'attaque.

L'État du Niger a été le théâtre d'attaques terroristes répétées ces dernières semaines, en particulier dans les communautés rurales vulnérables aux groupes armés opérant depuis les zones forestières.

Le 21 novembre dernier, des hommes armés ont enlevé 315 personnes, dont 303 élèves et 12 enseignants, à l'école primaire et secondaire catholique privée St. Mary's à Papiri, dans la zone de gouvernement local d'Agwara. Alors qu'une cinquantaine d'élèves se sont échappés dès le premier jour et ont retrouvé leurs familles, le gouvernement fédéral a ensuite obtenu la libération de 100 autres.

Le 21 décembre, le ministre de l'Information, Mohammed Idris, a annoncé que tous les élèves encore enlevés avaient été libérés.