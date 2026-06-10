Pays-Bas : Marktweg à La Haye se pare d'orange pour la fièvre du Mondial

Des milliers de drapeaux, de banderoles et de décorations sur le thème du football recouvrent désormais la rue, témoignant du soutien à la sélection néerlandaise, surnommée Oranje. Le 9 juin, habitants et visiteurs se sont retrouvés pour admirer les installations mettant en scène les stars de l’équipe nationale, des lions néerlandais et des images de Coupe du monde. Cette initiative haute en couleur est devenue une tradition bien connue lors des grandes compétitions de football et attire des curieux venus de tout le pays. Ce projet communautaire a nécessité environ deux mois de travail et repose sur l’engagement de bénévoles locaux. Son organisateur, Danny van Dijk, explique que les habitants ont accueilli l’événement avec enthousiasme, y voyant un moyen de resserrer les liens de voisinage dans une période marquée par l’incertitude internationale. Les Pays-Bas entament leur campagne dans le groupe F par un match contre le Japon à Dallas, dimanche, avant d’affronter la Suède à Houston puis la Tunisie à Kansas City. Bien que la sélection néerlandaise ait disputé trois finales de Coupe du monde, en 1974, 1978 et 2010, elle n’a encore jamais soulevé le trophée. Pour de nombreux habitants de Marktweg, ces décorations relèvent autant de la fierté collective que du football et transforment la rue en l’une des destinations de supporters les plus reconnaissables du pays.