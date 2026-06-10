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"La mort était partout" : le rapport de HRW sur des atrocités en RDC

Corneille Nangaa, chef rebelle de l'Alliance du Fleuve Congo (AFC), qui regroupe notamment le M23, 30 janvier 2025. (Photo AP/Brian Inganga, archives)   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

République démocratique du Congo

C'est un rapport accablant que vient de publier Human Rights Watch sur la guerre dans l'est de la RDC.

L'ONG y accuse l'armée rwandaise et les rebelles du M23 d'avoir mené, entre mi-2024 et décembre 2025, une vaste campagne de recrutement forcé et de détention abusive dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les victimes : des soldats, des combattants Wazalendo, des civils, mais aussi des enfants à peine âgés de 12 ans.

Le document de 87 pages, intitulé « La mort était partout », détaille des rafles de grande ampleur dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Meurtres, torture, châtiments corporels, travail forcé, enrôlement d'enfants soldats, les exactions commises dans les camps de formation de Rumangabo et de Tshanzu y sont minutieusement documentées. HRW estime qu'elles pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. Des dizaines de détenus décédés auraient été enterrés dans des fosses communes.

Le rapport soulève également le sort des ex-captifs du M23 détenus à la prison de Makala, à Kinshasa, où plusieurs d'entre eux seraient incarcérés sans motif précis.

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