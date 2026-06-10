RDC : à Bunia, la musique pour sensibiliser contre le virus Ebola

À Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, deux artistes ont enregistré des chansons afin de sensibiliser la population à la nécessité d'enrayer la propagation du virus.

Plus d'une centaine de personnes ont succombé au virus Ebola moins d'un mois après que les autorités ont déclaré une épidémie dans l'est du Congo, un bilan tragique alors que les responsables redoublent d'efforts pour freiner la propagation de la maladie, dont l'apparition a été détectée avec plusieurs semaines de retard.

« Nous allons chanter pour sensibiliser le public. C'est en gros ce que nous faisons, car nous pensons que tout le monde écoute de la musique, et que c'est grâce à elle que nous pouvons sensibiliser les gens », a déclaré Sarah, du groupe Wedy.

« Chacun doit prendre les précautions nécessaires et suivre les conseils des médecins, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent pour se protéger », a ajouté le poète slam Musa Tabaro Ghislain.

Après une séance d'enregistrement, le duo s'est rendu sur un marché pour discuter avec les commerçants et les clients des mesures sanitaires à respecter.

Les agressions contre le personnel de santé par des habitants en colère, le scepticisme de certains habitants et les conflits armés dans les zones sensibles continuent de compromettre les efforts visant à endiguer l'épidémie d'Ebola déclarée le 15 mai, causée par une forme grave de la maladie.

Sur les 550 cas confirmés dimanche, on dénombre 101 décès et 19 guérisons, selon le dernier rapport de situation publié lundi soir.

L'épidémie se concentre dans la province d'Ituri, à l'est du Congo, qui concentre plus de 90 % des cas.

Des cas ont également été recensés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et la maladie s'est propagée au-delà de la frontière, en Ouganda.

On estime toutefois que le nombre de cas au Congo est plus élevé, car l'épidémie n'a été confirmée qu'avec plusieurs semaines de retard et le taux de couverture de la recherche des contacts, bien qu'il se soit amélioré ces derniers jours, n'est encore que de 64 %.