Nigéria : au moins 163 chrétiens enlevés dans des églises

Des gangs armés ont pénétré dans deux églises de l'État de Kaduna au Nigéria dimanche. Après avoir pris d'assaut les lieux de cultes, ils ont enlevé au moins 163 fidèles chrétiens.

Ces gangs, connus au Nigeria sous le nom de « bandits », procèdent fréquemment à des enlèvements massifs contre rançon et pillent des villages, principalement dans le nord et le centre du pays.

Ces attaques de dimanche sont les dernières d'une vague d'enlèvements visant à la fois les chrétiens et les musulmans au Nigeria. « Les assaillants sont arrivés en nombre, ont bloqué l'entrée des églises et ont forcé les fidèles à sortir dans la brousse », a déclaré lundi le révérend Joseph Hayab, responsable de l'Association chrétienne du Nigeria pour le nord du pays.

Divisé de manière à peu près égale entre un sud majoritairement chrétien et un nord à majorité musulmane, le Nigeria est le théâtre d'une multitude de conflits qui, selon les experts, tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction.

En novembre, des gangs armés ont enlevé plus de 300 élèves et enseignants d'une école catholique de l'État du Niger. Cinquante d'entre eux ont réussi à s'échapper et les autres ont été libérés en deux groupes quelques semaines plus tard.

Le président américain Donald Trump s'est emparé de l'insécurité au Nigeria, mettant l'accent sur le massacre de chrétiens et exerçant une pression diplomatique sur Abuja.

Fin décembre, les États-Unis ont lancé des frappes contre ce qu'eux-mêmes et le gouvernement nigérian ont qualifié de militants liés au groupe État islamique dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du pays. Le Nigeria a déclaré avoir approuvé ces frappes.