Belfast : maisons incendiées et familles de migrants forcées de fuir

Les troubles ont éclaté à la suite de l'arrestation d'un demandeur d'asile soudanais de 30 ans, inculpé de tentative de meurtre après une attaque au couteau survenue dans le nord de Belfast. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été grièvement blessée au visage, au dos et aux yeux, perdant notamment son œil gauche. Au cours de la nuit, des groupes de manifestants masqués ont incendié un bus de transport public, plusieurs voitures et des conteneurs à déchets. Des habitations et des commerces ont également été pris pour cible. Trois maisons ont été détruites par les flammes, tandis qu'un supermarché moyen-oriental et un bar turc ont subi d'importants dégâts. Les services d'incendie ont reçu 256 appels d'urgence en cinq heures et sont intervenus sur 62 incidents distincts. Plusieurs familles ont dû être évacuées sous protection policière. Au matin, les habitants découvraient des rues jonchées de débris, des vitres brisées et des bâtiments noircis par les incendies. Selon des riverains, certaines familles ont perdu leur logement ainsi que des biens personnels de grande valeur affective. Les violences ont touché plusieurs secteurs, notamment l'est de Belfast, Portadown, Ballyclare, Newtownabbey, Antrim et certaines zones de Derry, où les transports ont été perturbés. Deux policiers ont été blessés au cours des affrontements. Face à l'ampleur des dégâts, les responsables politiques ont unanimement condamné les violences. La ministre nord-irlandaise de la Justice, Naomi Long, a dénoncé des scènes « horribles et honteuses », tandis que la Première ministre Michelle O'Neill a fustigé des actes de « pur banditisme ». Les autorités appellent au calme et exhortent la population à ne pas attiser les tensions communautaires alors que l'enquête se poursuit. La police demeure en état d'alerte renforcée, craignant de nouveaux débordements.