AES : le capitaine Traoré annonce l'autosuffisance alimentaire du Burkina

À l'occasion de son adresse de fin d'année à la nation, le président burkinabé a dressé un bilan globalement positif de l’année 2025.

Le dirigeant évoque des avancées sécuritaires et l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, tout en présentant d’ambitieux projets pour 2026.

Ibrahim Traoré a présenté un tableau encourageant de la situation du pays, insistant particulièrement sur les progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et le développement économique.

Sur le plan sécuritaire, le chef de l’État a mis en avant les résultats de l’opération Lalmassga qui, selon lui, a permis aux forces de défense et de sécurité de reprendre le contrôle de plusieurs dizaines de localités jadis occupées par les groupes terroristes.

« Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans le sanctuaire de l’ennemi, là où depuis 5-6 ans on croyait impossible d’atteindre », a-t-il déclaré, précisant que ces opérations ont concerné la région du Nakambé, les abords du barrage de Kompienga, Namungu dans le Gulmu, ainsi que Namsiguia, autour de Djibo et Toulfé.

Le capitaine Traoré a annoncé la poursuite des offensives militaires jusqu’aux limites des frontières nationales, avec une montée en puissance de l’armée et un nouveau rôle accru pour les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Il a également rendu hommage aux soldats tombés au front et encouragé l’ensemble des forces engagées dans la reconquête territoriale.

Sur le front humanitaire, le président a souligné que des milliers de personnes déplacées internes ont pu être réinstallées dans les zones sécurisées, bénéficiant d’un accompagnement étatique pour relancer leurs activités agricoles et d’infrastructures nouvellement construites pour améliorer leurs conditions de vie.