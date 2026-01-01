Turquie : 2026 débute sous un manteau de neige

La Turquie a accueilli l’année 2026 sous la neige. Dans la nuit du Nouvel An, d’importantes chutes de neige ont recouvert plusieurs régions du pays, modifiant le paysage et ralentissant l’activité dans de nombreuses villes.

Les rues se sont progressivement vidées, les transports ont tourné au ralenti et les toits ont disparu sous un épais manteau blanc. Un phénomène hivernal marquant pour les premières heures de la nouvelle année.

Dans les quartiers résidentiels, la neige a transformé le quotidien. Des enfants ont profité des premières chutes pour jouer à l’extérieur, tandis que les habitants observaient la scène depuis leurs balcons ou leurs fenêtres.

Dans plusieurs villes universitaires, le rythme s’est également ralenti. Étudiants et passants ont marqué une pause, loin de l’agitation habituelle, profitant de ce moment suspendu.

À Istanbul, où la neige est plus rare, l’événement a suscité un engouement particulier, notamment chez les plus jeunes, malgré des chutes moins importantes que dans l’est du pays.

Si ces chutes de neige ont entraîné quelques perturbations, elles ont aussi offert un moment de calme collectif, alors que la Turquie entame l’année 2026 sous le signe de l’hiver.