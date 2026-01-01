Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Turquie : 2026 débute sous un manteau de neige

People play with snow in Istanbul, Turkey, Tuesday, Feb. 11, 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Turquie

La Turquie a accueilli l’année 2026 sous la neige. Dans la nuit du Nouvel An, d’importantes chutes de neige ont recouvert plusieurs régions du pays, modifiant le paysage et ralentissant l’activité dans de nombreuses villes.

Les rues se sont progressivement vidées, les transports ont tourné au ralenti et les toits ont disparu sous un épais manteau blanc. Un phénomène hivernal marquant pour les premières heures de la nouvelle année.

Dans les quartiers résidentiels, la neige a transformé le quotidien. Des enfants ont profité des premières chutes pour jouer à l’extérieur, tandis que les habitants observaient la scène depuis leurs balcons ou leurs fenêtres.

Dans plusieurs villes universitaires, le rythme s’est également ralenti. Étudiants et passants ont marqué une pause, loin de l’agitation habituelle, profitant de ce moment suspendu.

À Istanbul, où la neige est plus rare, l’événement a suscité un engouement particulier, notamment chez les plus jeunes, malgré des chutes moins importantes que dans l’est du pays.

Si ces chutes de neige ont entraîné quelques perturbations, elles ont aussi offert un moment de calme collectif, alors que la Turquie entame l’année 2026 sous le signe de l’hiver.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.