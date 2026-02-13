Serbie: inspiré par Wim Hof, ce serbe brave le froid extrême

À 41 ans, Vladimir Stevanovic revendique une relation singulière au froid. Dans les montagnes serbes, il marche en short, médite dans la neige et s’immerge dans des eaux glacées, convaincu que le froid apaise le corps et l’esprit. Popularisée par Wim Hof, la discipline adoptée par Stevanovic repose sur trois axes clairement identifiés : respiration volontaire, exposition contrôlée au froid et concentration mentale. Les cycles d’hyperventilation suivis d’apnées modifient temporairement le pH sanguin et l’oxygénation, tandis que les immersions froides activent le système nerveux sympathique et les réponses inflammatoires. La pratique revendique une meilleure gestion du stress et une tolérance accrue à l’inconfort, tandis que certaines études explorent son influence possible sur l’immunité. Mais pour les médecins, l’essentiel reste la prudence: sans encadrement ni adaptation individuelle, ces expériences peuvent exposer à des complications.