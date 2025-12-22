Vague de froid et fortes chutes de neige dans plusieurs provinces marocaines

Plusieurs régions du Maroc ont connu, durant le weekend, un épisode météorologique marqué par des chutes de neige abondantes, de fortes précipitations et une baisse notable des températures, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

La situation s’est intensifiée dimanche et lundi, avec des accumulations atteignant 20 à 40 centimètres de neige à partir de 1 500 mètres dans les provinces de Midelt, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Sefrou, Taza et Guercif.

D’autres provinces, notamment Taourirt, Al Hoceïma, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Figuig, Jerada et Chefchaouen, ont enregistré entre 5 et 15 centimètres de neige.

Parallèlement, de fortes pluies parfois accompagnées d’orages ont concerné plusieurs provinces du nord et du centre du pays, avec des cumuls compris entre 25 et 60 millimètres selon les zones.

Les températures ont fortement chuté en zones montagneuses, atteignant jusqu’à -8 degrés Celsius au-dessus de 1 600 mètres, notamment dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Midelt, Khénifra, Azilal et Béni Mellal.

Face à cette vague de froid, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a activé l’initiative « Face aux grands froids ». Plus de 15 000 familles de la région de l’Oriental ont bénéficié de la distribution de denrées alimentaires, notamment dans les provinces d’Oujda-Angad et de Jerada. L’opération a été étendue aux provinces de Figuig, Taourirt, Guercif et Berkane.

Les autorités ont appelé à la vigilance, en particulier dans les zones montagneuses et les axes routiers exposés aux conditions climatiques difficiles.