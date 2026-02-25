Vidéo : une mouette réanimée par le capitaine d'Istanbul après un choc avec le ballon

L'oiseau, qui volait au ras du sol, est tombé inanimé sur la pelouse pendant un match entre Istanbul Yurdum Spor et Mevlanakapi Guzelhisar. Le capitaine de l'équipe, Gani Catan, a accouru et lui a pratiqué un massage cardiaque en voyant que l'oiseau ne respirait plus. Après quelques secondes de tension, la mouette a recommencé à bouger. Catan l'a ensuite confiée au personnel médical, qui a pris en charge une blessure présumée à une aile. Son équipe a finalement perdu le match, mais il a déclaré que contribuer à sauver une vie comptait davantage que n'importe quel titre.