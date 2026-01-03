Des prêtres cubains de la Santería mettent en garde contre les violences en 2026

Les prêtres cubains de la Santería mettent en garde contre des conflits armés et des violences en 2026. dans leur '' Lettre de l'année'' publiée vendredi. Le document contient leur prédictions pour 2026.

Aussi ont-ils lancé cet appel en faveur de la paix. ‘’ Dans toutes les religions, nous voulons toujours la paix et la santé. C'est ce que nous demandons : la paix et la santé.’’, a déclaré Silvio Mendez, ou prêtre.

Les Caraïbes sont actuellement confrontées à une situation tendue suite aux tensions entre les États-Unis et de pays de la région, tels que la Colombie et le Venezuela.

'' Les Américains bloquent le Venezuela et prennent le contrôle des Caraïbes, mais jusqu'à présent, nous avons survécu et nous continuerons à survivre. Nous nous battrons sur tous les fronts, car personne ne veut la guerre. Ce n'est pas seulement nous, dans notre religion ; personne ne la veut.'', a déclaré Danilo Hurtado, président du Conseil des prêtres de la Santería, Babalaochas, Cuba :

Il faut multiplier les prières pour préserver la paix alors que la divinité régnante pour 2026 serait Oggún, seigneur des armes, des routes et des conflits selon des prêtres cubains appelés babalawos .