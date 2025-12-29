Maroc : le Haut Atlas sous la neige, la vague de froid se poursuit

Maroc
Au Maroc, la région du Haut Atlas se trouve recouverte d’un épais manteau blanc après de fortes chutes de neige tout au long du week-end.
La neige abondante a attiré de nombreux visiteurs venus apprécier le spectaculaire paysage hivernal.
Le pays connaît actuellement une vague de froid intense. La neige, la pluie et les vents violents touchent surtout les zones montagneuses du nord du Maroc.
Dans le Haut Atlas, la météo a aussi perturbé les déplacements. La neige a affecté des itinéraires clés, comme la route reliant Marrakech et Ouarzazate par le col du Tizi n'Tichka.
Les autorités ont déployé des équipes de déneigement et des avertissements de sécurité à l'intention des automobilistes.
Plusieurs provinces du nord du Maroc sont toujours en vigilance jaune. Des chutes de neige sont attendues mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal et Khénifra, selon la Direction Générale de la Météorologie.
