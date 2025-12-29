Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Maroc : le Haut Atlas sous la neige, la vague de froid se poursuit

La neige abondante a attiré de nombreux visiteurs venus apprécier le spectaculaire paysage hivernal dans le Haut Atlas   -  
Copyright © africanews
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Maroc

Au Maroc, la région du Haut Atlas se trouve recouverte d’un épais manteau blanc après de fortes chutes de neige tout au long du week-end.

La neige abondante a attiré de nombreux visiteurs venus apprécier le spectaculaire paysage hivernal.

Le pays connaît actuellement une vague de froid intense. La neige, la pluie et les vents violents touchent surtout les zones montagneuses du nord du Maroc.

Dans le Haut Atlas, la météo a aussi perturbé les déplacements. La neige a affecté des itinéraires clés, comme la route reliant Marrakech et Ouarzazate par le col du Tizi n'Tichka.

Les autorités ont déployé des équipes de déneigement et des avertissements de sécurité à l'intention des automobilistes.

Plusieurs provinces du nord du Maroc sont toujours en vigilance jaune. Des chutes de neige sont attendues mardi dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal et Khénifra, selon la Direction Générale de la Météorologie.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.