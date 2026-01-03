Bienvenue sur Africanews

Tunisie : le ''Ghatssa'', bain froid du nouvel An respecté

By Rédaction Africanews

Tunisie

En Tunisie, de nombreux nageurs ont bravé la baisse des températures pour célébrer le passage de 2025 à 2026 en se jetant à l'eau. Ils ont accompli le ''Ghatssa'' du Nouvel An, un sport traditionnellement pratiqué dans les villes côtières pour célébrer la fin d'une année et l'arrivée d'une nouvelle.

Cette année, l'événement s'est déroulé sur des dizaines de plages du nord au sud de la Tunisie.

''Avant de se jeter à l'eau, les participants doivent respecter des précautions strictes. Les personnes souffrant de certaines pathologies ne sont pas autorisées à entrer dans la mer. La baignade ne commence pas immédiatement ; sous la supervision de M. Jamal Ben Hmeida, les participants effectuent d'abord des exercices d'échauffement. Leur corps est progressivement mouillé avant qu'ils ne plongent finalement dans l'eau froide.'' , explique Leila Khmiri, présidente de l'association Life Lovers.

Enfants, femmes et hommes participent tous à cette activité, qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années en raison de ses bienfaits présumés pour la santé. Nager dans l'eau de mer froide renforcerait le système immunitaire et protège contre les rhumes saisonniers.

