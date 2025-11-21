Maroc : les montagnes de l'Atlas recouvertes de neige

Ces derniers jours, les montagnes de l'Atlas sont recouvertes d'un manteau de neige. Les importantes averses ont rendu à la région son charme hivernal.

Pour les habitants, c’est un vrai soulagement, en particulier les agriculteurs et les éleveurs qui dépendent de la pluie pour gérer l'eau et améliorer leurs récoltes. Les paysages à couper le souffle des montagnes et vallées environnantes ajoutent également un attrait touristique unique.

"Nous espérons le meilleur, si Dieu le veut. Que cette année soit fructueuse, que les récoltes soient abondantes et que tout se passe bien. Nous prions Dieu pour que cette année soit heureuse et bénie", confie un habitant.

Les amoureux de la nature et les amateurs de sports de montagne affluent dans la région pour immortaliser ces paysages hivernaux rares. Les chutes de neige sont considérées comme un signe positif annonçant une saison des pluies prometteuse, qui devrait contribuer à remplir les barrages et les réserves d'eau souterraines et à stimuler l'économie du tourisme hivernal en montagne.