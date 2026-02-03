Japon : des chutes de neige records font 30 morts et isolent des régions

Le Japon fait face à des chutes de neige exceptionnelles qui ont causé la mort de 30 personnes en deux semaines, selon les autorités. Parmi les victimes figure une femme de 91 ans, retrouvée ensevelie devant son domicile, vraisemblablement touchée par de la neige tombée de son toit. Dans la préfecture d’Aomori, le poids de la neige a endommagé plusieurs habitations. Les déplacements restent difficiles dans des rues envahies par d’épaisses congères, tandis que certaines zones isolées comptent jusqu’à 4,5 mètres de neige au sol. Les services météorologiques attribuent cet épisode à une masse d’air froid intense stationnant le long de la mer du Japon, à l’origine de précipitations bien au-delà des normales saisonnières. Le gouvernement a mobilisé des soldats pour soutenir les opérations de déneigement et venir en aide aux personnes âgées vivant seules, alors que les services locaux sont fortement sollicités.