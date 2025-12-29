Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

CAN 2025 : l'Algérie en tête du groupe E, camerounais et ivoiriens au coude à coude [Football Now]

Tableau groupe F de la CAN 2025 AU Maroc.   -  
Copyright © africanews
Africanews
By Rédaction Africanews

Football Africain

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupes d'Afrique des nations de football au Maroc, s'est achevée dimanche. Quatre rencontres étaient au programme.

Dans le Groupe E, le Soudan était opposé à la Guinée équatoriale à Casablanca. Les crocodiles du Nil ont dominé le Nzalang Nacional par un but à zéro. Le Soudan conserve donc encore l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale.

L'Algérie a battu le Burkina Faso grâce à un penalty transformé par Riyad Mahrez. Les Fennecs occupent la première place du du groupe E.

Dans le Groupe F, l'un des chocs les plus attendus de la compétition opposait la Côte d'Ivoire au Cameroun. Cette rencontre des poids lourds a tenu toutes ses promesses, les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout. Alors que le Gabon a été battu par le Mozambique 2-3.

La dernière journée de la phase de groupes débute ce lundi, au programme :

Zimbabwe-Afrique du Sud

Angola-Égypte

Zambie-Maroc

Comores-Mali

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.