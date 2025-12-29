CAN 2025 : l'Algérie en tête du groupe E, camerounais et ivoiriens au coude à coude [Football Now]

La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupes d'Afrique des nations de football au Maroc, s'est achevée dimanche. Quatre rencontres étaient au programme.

Dans le Groupe E, le Soudan était opposé à la Guinée équatoriale à Casablanca. Les crocodiles du Nil ont dominé le Nzalang Nacional par un but à zéro. Le Soudan conserve donc encore l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale.

L'Algérie a battu le Burkina Faso grâce à un penalty transformé par Riyad Mahrez. Les Fennecs occupent la première place du du groupe E.

Dans le Groupe F, l'un des chocs les plus attendus de la compétition opposait la Côte d'Ivoire au Cameroun. Cette rencontre des poids lourds a tenu toutes ses promesses, les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout. Alors que le Gabon a été battu par le Mozambique 2-3.

La dernière journée de la phase de groupes débute ce lundi, au programme :

Zimbabwe-Afrique du Sud

Angola-Égypte

Zambie-Maroc

Comores-Mali