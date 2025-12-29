Plus de 3 000 migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2025

Plus de 3 000 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2025, selon un rapport de l’ONG Caminando Fronteras publié lundi.

Ce chiffre marque une forte baisse par rapport à l'année précédente puisque le bilan s'élevait à au moins 10 457 décès ou disparitions en mer en 2024. Mais les associations de défense des droits des migrants mettent en garde : cette diminution ne signifie pas que les traversées sont plus sûres.

Selon Caminando Fronteras, 3 090 personnes se sont noyées entre janvier et mi-décembre 2025, dont 192 femmes et 437 enfants.

Le ministère espagnol de l'Intérieur indique qu'un peu moins de 36 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés par voie maritime et terrestre au cours de cette période, contre plus de 60 000 l'année précédente.

Les autorités attribuent une grande partie de cette baisse au renforcement des contrôles aux frontières, en particulier en Mauritanie, point de départ clé pour les migrants se rendant en Espagne. La Mauritanie a signé l'année dernière un accord migratoire de 210 millions d'euros avec l'Union européenne afin de limiter les départs.

Mais Human Rights Watch accuse les autorités mauritaniennes d'abus systématiques à l'encontre des migrants, notamment de violences et de mauvais traitements. Le gouvernement nie fermement ses allégations.