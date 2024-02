Mauritanie : 210 millions d'euros de l'UE pour contrer le depart de migrants

L'Union européenne a annoncé jeudi un financement de 210 millions d'euros pour aider la nation africaine côtière de la Mauritanie à lutter contre les passeurs et à empêcher les bateaux de migrants de partir pour la dangereuse traversée de l'Atlantique de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe.

La Mauritanie a déclaré lors d'une réunion avec des responsables européens dans sa capitale côtière de Nouakchott qu'elle avait de plus en plus de difficultés à faire face au nombre croissant de migrants et de réfugiés franchissant ses frontières alors que la sécurité dans la région du Sahel se détériore.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce financement supplémentaire pour la migration, mais aussi pour l'aide humanitaire et la création d'emplois, lors de sa rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

Von der Leyen s'est exprimée devant les journalistes aux côtés de Ghazouani et de Sánchez lors d'une déclaration diffusée en direct.

Bien que Ghazouani ait réaffirmé son engagement à travailler avec l'Espagne et l'UE pour empêcher les départs de migrants, il a également souligné le coût supporté par la Mauritanie.

Il a déclaré que le pays accueille déjà 150 000 réfugiés en provenance du Mali voisin et devient de plus en plus non seulement un pays de transit, mais aussi une destination pour les migrants.

La Mauritanie, l'un des pays les plus stables du Sahel, a été saluée comme un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, et Von der Leyen a annoncé un financement supplémentaire de 22 millions d'euros pour un nouveau bataillon anti-terroriste en Mauritanie qui patrouillera la frontière avec le Mali instable.

Les îles Canaries de l'Espagne sont devenues de plus en plus une étape pour les migrants et les réfugiés essayant de rejoindre l'Europe continentale depuis l'Afrique de l'Ouest.

La route de l'Atlantique vers l'Europe est l'une des plus meurtrières au monde, a déclaré Von der Leyen. Il n'est pas rare que des bateaux disparaissent, certains réapparaissant parfois des mois plus tard de l'autre côté de l'océan sans survivants.

Outre l'annonce de nouveaux fonds pour la migration et la sécurité, les deux dirigeants européens ont annoncé une série de projets de financement et de développement pour la production d'hydrogène vert en Mauritanie dans le cadre d'une initiative de transition énergétique de l'UE.