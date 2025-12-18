Maroc : les secours mobilisés après la vague de froid

Le Maroc connaît ces derniers jours une vague de froid intense, accompagnée de fortes chutes de neige en altitude et de pluies importantes, avec jusqu’à 80 centimètres de neige dans le Haut Atlas et 50 millimètres de pluie dans le centre et le nord du pays.

Ces conditions compliquent le quotidien des habitants et perturbent la circulation sur de nombreux axes routiers.

Les autorités ont déployé des mesures d’urgence à grande échelle. La mobilisation couvre 28 provinces, plus de 2 000 localités et villages, et vise à soutenir environ 73 000 foyers affectés par le froid.

Parmi les populations protégées figurent 665 sans-abri, 2 790 femmes enceintes et 18 722 personnes âgées jugées vulnérables. Pour garantir l’accès et la sécurité, 1 024 véhicules de déneigement ont été prépositionnés le long des axes les plus exposés.

La vigilance des autorités a été renforcée à travers le Royaume, après le drame survenu la veille à Safi, sur la côte atlantique, où ,des crues soudaines ont couté la vie à 37 personnes. Le parquet national a ouvert une enquête pour déterminer d’éventuelles responsabilités, tandis que les habitants dénoncent un retard des secours pour évacuer l’eau.

Depuis cet épisode tragique, les autorités veillent désormais à anticiper et à sécuriser les populations face aux risques liés aux conditions météorologiques extrêmes.