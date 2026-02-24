New York sous une neige record, une première depuis 10 ans

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la neige est tombée en abondance sur New York, atteignant des niveaux records à Central Park. Les autorités ont rapidement interdit la circulation des véhicules non essentiels afin de limiter les accidents sur des chaussées devenues glissantes. Bus et ambulances ont continué d’assurer les trajets urgents, progressant lentement, équipés de chaînes. Le métro a circulé avec des retards notables. La fermeture des écoles a déplacé l’activité vers les espaces verts, où familles et enfants ont profité de cette parenthèse blanche. Certains habitants ont même skié dans des rues inhabituellement calmes. Le maire Zohran Mamdani a assuré qu’aucune personne sans abri n’avait succombé au froid, attribuant ce bilan aux dispositifs d’urgence renforcés. Durant quelques heures, même Times Square a perdu son effervescence habituelle.