JO d’hiver 2026 : huit pays africains représentés à Milan-Cortina

Les Jeux olympiques d’hiver 2026 ont débuté ce jeudi en Italie. Lors de la cérémonie d’ouverture à Milan, huit pays africains ont défilé aux côtés des grandes nations des sports d’hiver, illustrant la progression constante du continent dans des disciplines encore peu pratiquées en Afrique.

Organisée du 6 au 22 février entre Milan, Cortina d’Ampezzo et plusieurs sites alpins, cette édition réunit des athlètes venus du monde entier dans des sports majoritairement associés aux régions froides. Malgré les contraintes climatiques, la présence africaine continue de s’affirmer, portée par des sportifs formés à l’étranger et désireux de représenter leurs pays sur la scène olympique.

Une participation africaine en hausse

Au total, 15 athlètes issus de huit nations africaines participent aux Jeux olympiques d’hiver 2026, contre six athlètes représentant cinq pays lors de l’édition précédente à Pékin en 2022. Une progression significative qui témoigne de l’intérêt croissant du continent pour les sports d’hiver.

Les pays africains engagés sont :

Afrique du Sud (cinq athlètes)

(cinq athlètes) Madagascar (deux athlètes)

(deux athlètes) Kenya (deux athlètes)

(deux athlètes) Maroc (deux athlètes)

(deux athlètes) Nigeria, Érythrée, Bénin et Guinée-Bissau (un athlète chacun)

La majorité des représentants africains concourent en ski alpin, mais le continent est également présent en ski de fond, en ski freestyle et en skeleton.

Une présence symbolique et historique

Si la plupart des athlètes africains s’entraînent hors du continent, faute d’infrastructures adaptées, leur participation reste hautement symbolique. Elle reflète une volonté de diversification sportive et une ouverture vers des disciplines longtemps perçues comme inaccessibles.

Pour le Bénin et la Guinée-Bissau, Milan-Cortina 2026 marque une première historique aux Jeux olympiques d’hiver. D’autres pays, comme Madagascar, Nigeria, Kenya ou Afrique du Sud, confirment quant à eux une présence désormais régulière sur la scène hivernale.

Des parcours soutenus par la solidarité olympique

Plusieurs athlètes africains engagés à Milan-Cortina bénéficient des programmes de solidarité olympique, qui financent une partie de leur préparation et de leur participation. Ces dispositifs visent à renforcer la diversité et l’inclusion dans le mouvement olympique, en permettant à des pays peu représentés d’accéder à la compétition de haut niveau.

Au-delà des résultats sportifs, la participation africaine aux Jeux olympiques d’hiver 2026 illustre une dynamique en construction : celle d’un continent qui élargit progressivement sa place dans le sport mondial, y compris dans les disciplines les plus inattendues.