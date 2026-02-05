Des drones russes frappent Kyiv, la capitale confrontée aux coupures de courant et au froid

Les autorités ont indiqué qu'au moins une personne avait été blessée dans la nuit après que des drones ont frappé plusieurs quartiers. Le Service d'urgence de l'État a fait état de dégâts sur des infrastructures civiles, notamment des immeubles d'habitation et des voitures. Des vidéos diffusées en ligne montraient des pompiers en train de lutter contre un incendie sous de fortes chutes de neige. Ces attaques surviennent alors que de nombreux quartiers sont déjà confrontés à des coupures de courant et à des problèmes de chauffage. Les équipes ont travaillé toute la matinée pour dégager les décombres et rétablir les services essentiels. Les autorités ont appelé les habitants à rester vigilants, tandis que la défense aérienne restait en alerte. Pour beaucoup à Kiev, l'hiver signifie désormais composer au quotidien avec les coupures, les réparations et le risque constant de nouvelles frappes.