Libye : le Grand Musée de Tripoli rouvre ses portes au public après des travaux de rénovation

Après 14 ans de fermeture pour cause de guerre civile, le musée national de la Libye a finalement rouvert ses portes, donnant aux visiteurs l'occasion d'explorer l'histoire riche et complexe du pays.

Ce pays méditerranéen riche en pétrole s'est efforcé de protéger son patrimoine dans le contexte d'années de guerre, de troubles et d'agitation, mais la réouverture du grand musée de Tripoli offre un nouveau départ plein d'espoir.

Il s'agit d'une "forteresse culturelle" qui rassemble une grande partie de l'histoire de la Libye dans un seul bâtiment, a déclaré Kamal Yousef, le directeur administratif.

Pendant les années de fermeture et de chaos dans le pays, le musée a pris des précautions pour sauvegarder les objets, mais aucun vol n'a été tenté, a ajouté M. Yousef.

Le musée expose de nombreuses statues historiques grecques et romaines, ainsi qu'une multitude d'objets anciens, dont des momies provenant de sites archéologiques de tout le pays.

Selon le Smithsonian, l'un des objets les plus célèbres ayant ému le public est une frêle momie d'enfant, vieille d'environ 5400 ans et provenant d'Uan Muhuggiag, un site antique situé dans le sud du pays.

La Libye est ravagée par la violence depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué le dictateur Moammar Kadhafi en 2011.

Le pays a ensuite été divisé pendant des années entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest, chacune soutenue par un ensemble de milices et de gouvernements étrangers.

Wael Mabrouk, qui a visité le musée avec ses enfants, est reconnaissant qu'il soit à nouveau opérationnel. "J'ai profité de cette occasion pour enseigner aux petits (ses enfants) la merveilleuse histoire de la Libye", a-t-il déclaré.

Alors que la Libye est en constante évolution, son musée national peut servir de boussole aux jeunes et aux anciennes générations.