La Libye signe un accord pétrolier de 20 milliards de dollars

Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah et Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump, à droite, au Sommet sur l'énergie et l'économie en Libye 01/26   -  
Copyright © africanews
Yousef Murad/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AFP

Libye

La Libye vient de signer un contrat pétrolier d’une valeur de 20 milliards de dollars d’investissements étrangers avec les groupes énergétiques TotalsEnergies et ConocoPhillips.

Cet accord de développement pétrolier d’une durée de 25 ans avec les entreprises françaises et américaines, il a été annoncé lors de l’ouverture du sommet libyen de l'énergie et de l ‘économie à Tripoli.

« Nous ferons de notre mieux pour exploiter les champs verts, puis nous nous concentrerons également sur les champs bruns dans le cadre de l'amélioration de la production. Nous espérons que le fait de mener ces deux actions de front nous permettra d'augmenter la production pétrolière. », a déclaré Bachir Brahim Bazzazi, premier conseiller du directeur général de la filiale libyenne de TotalEnergies.

Le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, a indiqué que la Libye s'apprêtait également à signer un accord avec le géant américain Chevron portant sur l'exploration et le développement de la production, ainsi qu'un accord distinct avec l'Égypte pour soutenir les services dans le secteur

« La Libye a toujours été sous le radar en ce qui concerne nos services de prévention et d'intervention pour le contrôle des puits, mais les récents développements et la stabilisation du pays nous ont aidés à prendre la décision de remettre la Libye sur notre feuille de route. », a expliqué Yann Amenabar, responsable du développement commercial international et de la gestion des opérations chez Cudd Well Control.

L’accord avec Total energies et conocophillips a été signé par l’intermédiaire d’une filiale de la société nationale libyenne baptisée Waha Oil Compagny afin d’augmenter la capacité de production libyenne jusqu’à 850 000 barils par jour.

