Égypte : Inauguration historique du Grand Musée Égyptien

Le Grand Musée Égyptien (GEM) s’apprête enfin à révéler au monde la grandeur de l’Égypte ancienne.

Situé à quelques kilomètres du Caire, à proximité des célèbres pyramides de Gizeh, ce musée colossal est le plus vaste au monde dédié à une seule civilisation, avec plus de 100 000 artefacts retraçant la vie en Égypte ancienne. À titre de comparaison, le Louvre de Paris expose environ 35 000 pièces.

Zahi Hawass, égyptologue de renom et ancien ministre des Antiquités, souligne l’importance de ce musée : « Ce musée revêt une importance exceptionnelle et l’attente pour son ouverture est immense, notamment du fait de la présence de Toutânkhamon. Ce musée donne véritablement vie à chacun des objets qu’il abrite. »

Le GEM abrite notamment la collection complète de Toutânkhamon pour la première fois depuis la découverte de sa tombe en 1922. Trois lits funéraires, six chars, son trône d’or, son sarcophage et son célèbre masque funéraire ont été restaurés avec le plus grand soin. Jailan Mohamed, responsable du laboratoire de restauration, explique : « Nous avons consolidé toutes les pièces fragiles pour garantir leur arrivée au musée sans aucune perte. Elles sont finalement parvenues ici en parfait état. »

Autre pièce maîtresse : le bateau solaire de Khéops, âgé de 4 600 ans, récemment transféré depuis son site d’exposition proche des pyramides, ainsi que le colosse de Ramsès II trônant dans l’atrium. Le musée offre également 24 000 m² d’exposition permanente, un musée pour enfants, des espaces de conférence et d’éducation, une zone commerciale et un vaste centre de conservation.

Ahmed Ghoneim, directeur général du GEM, évoque l’impact attendu sur le tourisme : « Un musée de cette ampleur est naturellement appelé à accroître le nombre de touristes en Égypte. Nous anticipons une hausse certaine d’au moins 10 à 20 %. »

Le GEM s’inscrit dans un vaste programme d’infrastructures piloté par le président Abdel-Fattah el-Sissi, avec modernisation des routes, construction d’une station de métro et ouverture de l’aéroport international du Sphinx, à 40 minutes du musée.

Enfin, le Grand Musée Égyptien franchit une étape supplémentaire : il devient le premier musée « vert » en Afrique et au Moyen-Orient, après avoir obtenu une certification confirmant son engagement envers les normes internationales en matière de durabilité et de protection de l’environnement.