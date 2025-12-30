Nigéria : 8 ans après, l'emblématique festival Eyo de retour à Lagos

La ville de Lagos a accueilli le festival Eyo pour la première fois en huit ans samedi. Des milliers d'habitants et de touristes se sont rassemblés pour assister à l'un des événements les plus emblématiques du Nigéria.

Le festival met en scène des personnages masqués vêtus de blanc, appelés Eyos, et reflète une tradition yoruba vieille de plusieurs siècles.

Historiquement, le festival Eyo était organisé pour commémorer des occasions importantes, comme le couronnement d'un nouveau roi, appelé Oba, ou le décès d'un leader éminent.

"Le festival de la mascarade Eyo est un festival qui n'a pas lieu tous les jours," explique l'ancien sénateur de Lagos Gbenga Ashafa. "C'est pourquoi les personnes célébrées ou honorées aujourd'hui appartiennent à cette catégorie de personnalités puissantes de Lagos qui ont quitté ce monde."

Le festival s'est tenu pour la dernière fois en 2017. Les éditions suivantes ont été suspendues en raison de problèmes de santé publique et de sécurité.

Pour certains habitants, le festival Eyo est une tradition ancienne qui n'a pas sa place au 21e siècle mais pour d’autres, l’événement doit au contraire perdurer.

"Il se trouve que je suis chrétien, mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas célébrer le festival Eyo," souligne Akindipe Olalekan-Olu, un visiteur de l'événement. "Je tiens à dire à tout le monde que le festival Eyo est un festival convivial, qui rassemble des gens du monde entier, et qu'il ne faut donc pas être intimidé."

Présent ce week-end, le président nigérian Bola Tinubu a salué un événement qui "est plus qu'une simple célébration. Il reflète la richesse culturelle et les croyances du peuple de Lagos et souligne la richesse culturelle" du pays.

Le retour du festival Eyo s'inscrit dans le cadre d’efforts visant à promouvoir la culture et le tourisme à Lagos, véritable centre économique du Nigéria.