Can 2025 : l'Égypte en 8èmes de finale, le Maroc et le Mali se neutralisent [Football Now]

La deuxième journée de la coupe d’Afrique des nations de football 2025 a démarré vendredi.

Dans le groupe A, le Maroc et le Mali ont disputé un match tendu à Rabat, où la VAR a joué un rôle déterminant, les deux équipes ayant marquant sur penalty. Grâce à son match nul par d’1 but partout face aux lions de l’Atlas, le Mali reste en course pour les huitièmes de finale, alors que le Maroc est en tête de son groupe avant son dernier match contre la Zambie lundi.

Plus tôt dans la journée, lors d'un match très attendu du groupe B, l'Égyptien Mohamed Salah a transformé un penalty en première mi-temps face au gardien malien.

Malgré la pression exercée par le B pour tenter de revenir au score, les pharaons bien que réduits à 10, se sont finalement imposés par 1-0 dans la magnifique ville côtière d'Agadir. L'Égypte devient ainsi la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Malgré la polémique née de la contestation du penalty accordé aux pharaons.

Les autres résultats de la journée

Angola-Zimbabwe : 1-1

Egypte-Afrique du Sud : 1-0

Zambie-Comores : 0-0

Maroc-Mali : 1-1

La CAN 2025 ne se déroule pas seulement sur le terrain. Elle explose aussi ici, dans cette fan zone, avec du football, des jeux, de la musique. La culture marocaine dans son ensemble.